بعد أداء مناسك العمرة.. ديانا حداد "تختفي" من السوشيل ميديا فهل اعتزلت؟

في حركة مفاجئة، أثارت الفنانة ديانا حداد حالة من الجدل، بعد أن حذفت جميع الصور من حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، ما جعل البعض يعتقد أنها قد تتجه إلى الاعتزال.

كما حذفت الصورة التعريفية من حسابها عبر "فايسبوك".

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وجاء حذف ديانا حداد لصورها الشخصية، بعد انتشار أنباء عن اعتزالها، خاصة بعد تداول صورة لها، مؤخراً، أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة. وجاء حذف ديانا حداد لصورها الشخصية، بعد انتشار أنباء عن اعتزالها، خاصة بعد تداول صورة لها، مؤخراً، أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة.

وانقسمت الآراء بعد حذف ديانا حداد صورها، فتكهن فريق بأنها في طريقها لاعتزال الفن والبعد عن الأضواء، وآخرون توقعوا أنه نوع من الدعاية والتشويق لتتصدر "الترند"، وأنها ستقوم بطرح عمل فني قريباً.