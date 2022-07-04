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فنون ومشاهير

فنانة شابة شهيرة تتحول الى "بائعة ملابس".. اشتهرت بتقليد النجوم (صورة)

Lebanon 24
04-07-2022 | 10:15
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وجئ زوار أحد أكبر مراكز التسوق في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي، بوجود الفنانة الأردنية المقيمة في مصر، ميس حمدان، بينهم وتبيع الملابس ضمن سوق تجاري لبيع الملابس الحديثة.

ولاقت ميس ترحيباً كبيراً من زوار "العبدلي مول"، الذين تفاجؤوا بتواضعها، وهي تروج خط الأزياء الخاص بها، الذي أطلقته قبل عدة أشهر.
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وقالت ميس، لـ"زهرة الخليج"، إنها كانت حريصة على الوجود في معرض الألبسة المقام بالأردن لترويج خط الأزياء الخاص بها، والذي يحمل علامتها التجارية، مضيفة: "أنا حريصة على ما أقدمه من ملابس وحقائب وإكسسوارات، لذلك من الطبيعي أن أوجد لتسويق منتجاتي بنفسي".
 
ونفت ميس أن تكون قد شعرت بالإحراج كونها نجمة معروفة، وتمت مشاهدتها وهي تبيع منتجاتها، قائلة: "بالعكس هذا دافع إضافي لي، بأن أوجد مع الناس، وأشرح لهم ما تعنيه القطع التي صممتها، ووجدت تفاعلاً إيجابياً، خلال زيارتي والتقائي الناس".
المصدر: زهرة
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