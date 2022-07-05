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فنون ومشاهير

بعد الكشف عن مرضه... هل بدأ جاستين بيبر يستعيد عافيته؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 11:00
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تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجم العالمي جاستين بيبر خلال توجهه لتناول عشاء رومنسي مع زوجته هايلي بالدوين في لوس أنجليس.
واللافت في الصور التي نشرها موقع دايلي مايل البريطاني أن النجم الذي تعرض لأزمة صحية مؤخراً قد ظهر بصحة جيدة ووجه بدا يستعيد شكله الطبيعي.
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وكان جراح متخصص في شلل الوجه، قد ذكر بعد مشاهدة فيديو بيبر الذي يتحدث فيه عن مرضه الذي تسبب بإلغاء حفلاته، أن هناك علامات مبكرة على تعافي نجم البوب الكندي جاستن بيبر بعد تشخيص إصابته بفيروس أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل.
وأضاف استشاري الجراحات التجميلية في بريطانيا، تشارلز ندوكا أن حوالي 75% من مرضى هذه المتلازمة الذين يتلقون العلاج المبكر، ومنه المنشطات والأدوية المضادة للفيروسات، يتعافون تماماً.
كما أكد في حديث له مع وكالة "رويترز" أن الفيديو الذي نشره السيد بيبر يظهر أن لديه بعض الأدلة على التعافي، وهو أمر مشجع.
وكان جاستين بيبر البالغ من العمر 28 عاماً، كشف أنه يواجه مشاكل في الأكل، وطلب من معجبيه أن يستمروا في دعواتهم، حتى يتعافى من هذه الحالة عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، مضيفاً رمزاً تعبيرياً لوجه بعيون دامعة: "لقد أصبح تناول الطعام أكثر صعوبة بشكل تدريجي، وهو أمر محبط للغاية، يرجى الدعاء لي". وقد شارك المغني أنه يتعامل مع اضطراب عصبي نادر في وقت سابق في مقطع فيديو على إنستغرام.
وأوضح النجم في الفيديو لجمهوره أنه يعاني من شلل جزئي في الوجه وهو من أعراض المتلازمة. قال: "من الواضح كما ترون من وجهي، لدي متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت، ومنها هذا الفيروس الذي يهاجم العصب في أذني وأعصاب وجهي، وقد تسبب في إصابة وجهي بالشلل". وتابع: "كما ترون هذه العين لا تومض. لا أستطيع أن أبتسم بهذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك، لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".
 
(سيدتي)
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