Advertisement

فنون ومشاهير

لؤي علامة يستمتع بوقته على البحر في إيطاليا.. ومتابعون: "ملك جمال لبنان بامتياز" (صور)

Lebanon 24
05-07-2022 | 02:05
A-
A+
Doc-P-968481-637926095941596010.png
Doc-P-968481-637926095941596010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها وهو يستمتع بوقته على البحر في إيطاليا.

 

وانهالت التعليقات المُثنية على وسامة لؤي، ومن بين التعليقات: "ملك جمال لبنان بامتياز".

 

 
Advertisement
 
 

لؤي الذي تعرض مؤخرا لانتقادات كثيرة بسبب إطلالاته كعارض أزياء في عروض عالمية رد بشكل عنيف على المنتقدين، واصفا إياهم بـ "الفئران"، وكشف انه تعرض لتهديد بالقتل بسبب إحدى الإطلالات.

 

وهو يواصل الاستمتاع بإجازته وانتقل إلى إيطاليا بعدما كان في جنوب فرنسا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:30 | 2022-07-05
04:10 | 2022-07-05
03:51 | 2022-07-05
03:00 | 2022-07-05
00:34 | 2022-07-05
16:00 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website