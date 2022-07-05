لؤي علامة يستمتع بوقته على البحر في إيطاليا.. ومتابعون: "ملك جمال لبنان بامتياز" (صور)

نشر لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها وهو يستمتع بوقته على البحر في إيطاليا.

وانهالت التعليقات المُثنية على وسامة لؤي، ومن بين التعليقات: "ملك جمال لبنان بامتياز".

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لؤي الذي تعرض مؤخرا لانتقادات كثيرة بسبب إطلالاته كعارض أزياء في عروض عالمية رد بشكل عنيف على المنتقدين، واصفا إياهم بـ "الفئران"، وكشف انه تعرض لتهديد بالقتل بسبب إحدى الإطلالات.

وهو يواصل الاستمتاع بإجازته وانتقل إلى إيطاليا بعدما كان في جنوب فرنسا.