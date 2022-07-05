ممثل سوري يحتفل بزفافه بأجواء مميزة في البترون.. وديما قندلفت تُشعل السهرة برقصها (صور وفيديو)

احتفل الممثل السوري أنس طيارة بزفافه على منسقة أزياء المشاهير اللبنانية كارول بو خالد في أجواء مميزة في منطقة البترون.

وحضر العديد من الفنانين الزفاف من بينهم سيرين عبد النور ، عبد المنعم عمايري، جيسي عبدو، ديما قندلفت، ميرفا القاضي، دانا الحلبي وغيرهم.

واختارت العروس فستانا مميزا من تصميم المصمم جان بيار خوري.

ونشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام خلال مشاركتها في حفل الزفاف.

ولفت فستان ديما الأبيض المُثير وهو من دون أكمام وبفتحة عند الجانب. وأشعلت ديما الأجواء برقصها حيث ظهرت مع مدرب التمثيل بوب مكرزل وهما يرقصان بطريقة حماسية.