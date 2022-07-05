بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة أول فنان عربي ينضم لهذا العالم

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يبدو أن العالم الافتراضي سيكون محط أنظار الوسط الفني خلال الفترة القادمة، فبعد أن شاركت نانسي عجرم في كليبها الجديد "صح صح" بتجربة خاصة بالعالم الافتراضي، هناك العديد من الأسماء التي ستشارك في تجارب أخرى في هذا العالم، وتتحدث معلومات عن انضمام راغب علامة وسعد لمجرد لعالم الآفاتار في حفلاتهم الغنائية القادمة.آفاتار غنائيانضم السوبر ستار راغب علامة إلى عالم الميتافيرس رسمياً ليكون أول نجم عربي ينضم إلى هذا العالم، حيث تعاقد مع إحدى الشركات العالمية الخاصة لعمل آفاتار خاص براغب علامة من السهل أن يتواصل معه الجمهور على أن يكون له حفلاته الغنائية أيضاً، الأمر الذي ستعلن عنه الشركة بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة، والحال نفسها بالنسبة إلى سعد لمجرد الذي كان أول فنان مغربي ينضم إلى عالم الميتافيرس.