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فنون ومشاهير

بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة أول فنان عربي ينضم لهذا العالم

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:49
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يبدو أن العالم الافتراضي سيكون محط أنظار الوسط الفني خلال الفترة القادمة، فبعد أن شاركت نانسي عجرم في كليبها الجديد "صح صح" بتجربة خاصة بالعالم الافتراضي، هناك العديد من الأسماء التي ستشارك في تجارب أخرى في هذا العالم، وتتحدث معلومات عن انضمام راغب علامة وسعد لمجرد لعالم الآفاتار في حفلاتهم الغنائية القادمة.
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آفاتار غنائي
انضم السوبر ستار راغب علامة إلى عالم الميتافيرس رسمياً ليكون أول نجم عربي ينضم إلى هذا العالم، حيث تعاقد مع إحدى الشركات العالمية الخاصة لعمل آفاتار خاص براغب علامة من السهل أن يتواصل معه الجمهور على أن يكون له حفلاته الغنائية أيضاً، الأمر الذي ستعلن عنه الشركة بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة، والحال نفسها بالنسبة إلى سعد لمجرد الذي كان أول فنان مغربي ينضم إلى عالم الميتافيرس.
 
ويأتي ذلك بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها علامة، اثر تصريحاته الاخيرة عن المسؤولين في لبنان، وكذلك حملة الهجوم من بعض الجمهور جراء تصريحاته ونجله لؤي بعد انتقاد لؤي واسلوب ملابسه. 

نجوم جدد
أما قائمة النجوم الذين تنوي الشركة التواصل معهم خلال الفترة القادمة لينضموا إلى عالم الميتافيرس، فتضم كلاً من الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان ونجوم آخرين من مختلف دول العالم، حيث علمت نواعم أن الشركة تخطط لتضم ما يقرب من 6 نجوم في تركيا وآخرين في بوليوود قبل نهاية العام الحالي.
المصدر: نواعم
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