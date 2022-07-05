28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة أول فنان عربي ينضم لهذا العالم
Lebanon 24
05-07-2022
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن العالم الافتراضي سيكون محط أنظار الوسط الفني خلال الفترة القادمة، فبعد أن شاركت نانسي عجرم في كليبها الجديد "صح صح" بتجربة خاصة بالعالم الافتراضي، هناك العديد من الأسماء التي ستشارك في تجارب أخرى في هذا العالم، وتتحدث معلومات عن انضمام راغب علامة وسعد لمجرد لعالم الآفاتار في حفلاتهم الغنائية القادمة.
Advertisement
آفاتار غنائي
انضم السوبر ستار راغب علامة إلى عالم الميتافيرس رسمياً ليكون أول نجم عربي ينضم إلى هذا العالم، حيث تعاقد مع إحدى الشركات العالمية الخاصة لعمل آفاتار خاص براغب علامة من السهل أن يتواصل معه الجمهور على أن يكون له حفلاته الغنائية أيضاً، الأمر الذي ستعلن عنه الشركة بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة، والحال نفسها بالنسبة إلى سعد لمجرد الذي كان أول فنان مغربي ينضم إلى عالم الميتافيرس.
ويأتي ذلك بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها علامة، اثر تصريحاته الاخيرة عن المسؤولين في لبنان، وكذلك حملة الهجوم من بعض الجمهور جراء تصريحاته ونجله لؤي بعد انتقاد لؤي واسلوب ملابسه.
نجوم جدد
أما قائمة النجوم الذين تنوي الشركة التواصل معهم خلال الفترة القادمة لينضموا إلى عالم الميتافيرس، فتضم كلاً من الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان ونجوم آخرين من مختلف دول العالم، حيث علمت نواعم أن الشركة تخطط لتضم ما يقرب من 6 نجوم في تركيا وآخرين في بوليوود قبل نهاية العام الحالي.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
14:27 | 2022-07-04
04/07/2022 02:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
13:28 | 2022-07-04
04/07/2022 01:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُخطّط إسرائيلي جديد.. هذا ما ستشهدهُ الحدود مع لبنان
Lebanon 24
مُخطّط إسرائيلي جديد.. هذا ما ستشهدهُ الحدود مع لبنان
15:56 | 2022-07-04
04/07/2022 03:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مُسلّحة تهزّ أرجاء صيدا.. الوضع ينفجر في عين الحلوة!
Lebanon 24
إشتباكات مُسلّحة تهزّ أرجاء صيدا.. الوضع ينفجر في عين الحلوة!
14:48 | 2022-07-04
04/07/2022 02:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-07-05
بعد الكشف عن مرضه... هل بدأ جاستين بيبر يستعيد عافيته؟
10:40 | 2022-07-05
وفاة أحد مشاهير "التواصل الاجتماعي" بعد نوبة قلبية
07:07 | 2022-07-05
"أبو سليم" في حديث مُؤثّر في جنازة بيار شمعون... إليكم ما قاله (فيديو)
06:55 | 2022-07-05
فنان يخضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في شرايين القلب... وهذا وضعه الصحيّ!
06:24 | 2022-07-05
إختصاصي تجميل لبناني معروف يكشف عن تعرّضه للتحرّش في منزل أهله!
05:35 | 2022-07-05
الـjet ski" ينقلب بفنان لبناني وزوجته... شاهدوا ماذا حصل معهما في البحر! (فيديو)
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 19:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
05/07/2022 19:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
05/07/2022 19:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact