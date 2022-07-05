هذا مصير استقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين

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حالة من الجدل سادت نقابة المهن الموسيقية بعد تقديم الفنان هاني شاكر استقالته بشكل رسمي من منصب نقيب الموسيقيين، حيث رفض عدد كبير من الأعضاء بالإضافة إلى المجلس بشكل عام استقالة هاني شاكر.وفي أول رد من مجلس نقابة الموسيقيين، قال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، إن الفنان هاني شاكر مازال نقيبا للموسيقيين، لأن المجلس رفض تقدمه بالاستقالة من منصبه.وأضاف إن الفنان هاني شاكر، مازال متمسكاً بموقفه بعدم الرجوع مرة أخرى للعمل نقيبا لنقابة المهن الموسيقية.ورفض "مرتضى" التعليق على تصريحات الموسيقار حلمي بكر، موضحاً رأيه في الأصلح لتولي نقابة المهن الموسيقية بعد الفنان هاني شاكر، أن الفنان مصطفى كامل هو أنسب شخص.يذكر أن، هاني شاكر أعلن تقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وعبر عن حزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد يوم تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لعازفي الإيقاع ونقيب المهن الموسيقية.وسبق وأعلن الفنان هاني شاكر استقالته عن نقابة المهن الموسيقية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء في نص الاستقالة: "السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين... أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة".وأضاف: "فقد وجدت تعارضاً كبيراً بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني.. فوداعا للعداوات والخلافات فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعاً بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق".