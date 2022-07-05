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فنون ومشاهير

إختصاصي تجميل لبناني معروف يكشف عن تعرّضه للتحرّش في منزل أهله!

Lebanon 24
05-07-2022 | 06:24
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كشف اختصاصي التجميل سامر خزامي عن تعرضه للتحرش قبل نحو 20 عاما.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع مقدمة البرامج رابعة الزيات؛ إذ قال إن أحد أقربائه تحرش به قبل 20 عاما، في بيت أهله وبوجودهم، من دون أن يكشف عن هويّته أو صفته.
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وتطرّق خزامي إلى طريقة تفاعل والدته حينذاك مع شكواه عن المتحرّش، قائلاً: "ذهبت إلى أمي باكيا ومصدوما، لم أكن أعلم ما عليّ فعله، لكن علمت أنه عليّ إخبار والدتي. وماذا فعلت؟ صفعتني على وجهي، وهو ما أفقدني مصدر الأمان.

وأشار سامر إلى أن الشخص الذي تحرش به، كرر فعلته أخيرا مع صبيّ آخر منذ فترة ليست ببعيدة، فحاول التواصل مع أسرة الطفل من أجل تقديم شكوى ضد المعتدي لكنهم رفضوا ذلك خوفا على سمعة الطفل رغم تواصله مع جمعية مختصة بالطفولة.

ولفت خزامي إلى أن رفض أهل الطفل رفع قضية ضد المعتدي دفعه إلى الخروج عن صمته والكشف عن تعرضه للتحرش من قبل الشخص، قائلا: "أدركت بأنني كنت مجرّد ضحية".
 
 
(فوشيا)
 
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