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فنون ومشاهير

فنان يخضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في شرايين القلب... وهذا وضعه الصحيّ!

Lebanon 24
05-07-2022 | 06:55
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خضع الفنان المصري، حمدي الوزير لعملية جراحية دقيقة في شرايين القلب، حيث اشارت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح، إلى أن الوزير خرج من غرفة العمليات وهو موجود حاليًا في الرعاية تحت الإشراف الطبي لمدة ٢٤ ساعة.
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وتابعت عنبر لـ"اليوم السابع": "الفنان حمدي الوزير أجرى عملية جراحية ولم تحتج حالته لتركيب الدعامات، رغم أن هذه الدعامات قامت هيئة المشتريات بالمستشفى بتوفيرها وكانت موجودة مع الطبيب أثناء إجراء العملية ولكن حالته لم تحتاج لتركيبها، فأنا بوجه الشكر لهم لموقفهم الجميل".

وكان الوزير قد تعرّض لأزمة صحية طارئة دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، واحتاج إلى تدخل جراحي دقيق في شرايين القلب. وطلبت ابنته من محبيه وأصدقائه الدعاء له.
 
 
(بصراحة)
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