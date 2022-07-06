28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة عربية تعرض الزواج على وائل كفوري مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
06-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت الممثلة شيرين أبو العز الزواج على الفنان وائل كفوري أمام حبيبته السابقة على الهواء مباشرة خلال ظهورهما في نفس البرنامج
واختارت شيرين أن تضع خاتم الألماس بيده.
Advertisement
هذا الأمر تم أمام كارولينا دي أوليفيرا وهي فنانة لبنانية كانت قد تحدثت أنها كانت حبيبة وائل السابقة في مراحل المراهقة بينهما.
واشارت كارولينا في وقتها أن وائل كان الحب البريء بالنسبة لها في حياتها وكانت صغيرة في العمر وهو أيضاً كان في بداياته الفنية.
(العراب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"
Lebanon 24
لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"
15:07 | 2022-07-05
05/07/2022 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟
14:05 | 2022-07-05
05/07/2022 02:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
14:32 | 2022-07-05
05/07/2022 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟
Lebanon 24
أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟
15:29 | 2022-07-05
05/07/2022 03:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلٌ وسط الطريق.. جريمة تضرب عرسال!
Lebanon 24
قتلٌ وسط الطريق.. جريمة تضرب عرسال!
15:25 | 2022-07-05
05/07/2022 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:35 | 2022-07-06
ماريتا الحلاني ترقص وتغني وقدمها مكسورة... والجمهور: "شكلك حابي تكسري التانية" (فيديو)
11:00 | 2022-07-06
سمراء وشعرها أسود طويل... من هي ملكة جمال الهند لعام 2022؟
08:40 | 2022-07-06
بعد الانتقادات التي طالت لؤي.. خالد علامة الى الواجهة وهكذا نام على ظهر سيارة فارهة (صور)
08:00 | 2022-07-06
الموت يؤلم ممثلة مصرية.. "ماتت أمي الثانية"
07:08 | 2022-07-06
جمال إبنة الممثلة نهلا داوود حديث مواقع التواصل... ظهرت مع والدتها بفيديو عفوي والجمهور: "حلوة متل إمّك"
04:00 | 2022-07-06
بعد أكثر من شهر على زواجها.. مذيعة أخبار لبنانية تحتفل بتخرج زوجها من إحدى جامعات لندن (صور)
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
06/07/2022 19:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
06/07/2022 19:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
06/07/2022 19:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact