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فنون ومشاهير

فنانة عربية تعرض الزواج على وائل كفوري مباشرة على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2022 | 05:00
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عرضت الممثلة شيرين أبو العز الزواج على الفنان وائل كفوري أمام حبيبته السابقة على الهواء مباشرة خلال ظهورهما في نفس البرنامج

واختارت شيرين أن تضع خاتم الألماس بيده.

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هذا الأمر تم أمام كارولينا دي أوليفيرا وهي فنانة لبنانية كانت قد تحدثت أنها كانت حبيبة وائل السابقة في مراحل المراهقة بينهما.

واشارت كارولينا في وقتها أن وائل كان الحب البريء بالنسبة لها في حياتها وكانت صغيرة في العمر وهو أيضاً كان في بداياته الفنية.
 



(العراب)
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