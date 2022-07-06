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فنون ومشاهير

أصبحت صبية.. مذيعة الـ MTV تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور وفيديو)

Lebanon 24
06-07-2022 | 02:08
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نشرت مذيعة الـ MTV رانيا زيادة أشقر صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "جايد" الـ 15 بأجواء مميزة.

 

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A post shared by Rania Ziade Ashkar | رانيا زيادة اشقر (@raniaziadeashkar)


 

وتوجهت رانيا بكلمات مؤثرة إلى ابنتها متمنية ان "تستطيع ان تؤمن لها كل ما تحلم به، أن تؤمن لها أياما أفضل وغدا أفضل وبلدا يمكن العيش فيه بسعادة".

 

وتابعت: "الآن لا يمكن ان نقدم لك الا الموسيقى والرقص والضحكات والحفلات والحب. أصلي لله ان يحميكي دائما".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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