أصبحت صبية.. مذيعة الـ MTV تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور وفيديو)

نشرت مذيعة الـ MTV رانيا زيادة أشقر صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "جايد" الـ 15 بأجواء مميزة.

وتوجهت رانيا بكلمات مؤثرة إلى ابنتها متمنية ان "تستطيع ان تؤمن لها كل ما تحلم به، أن تؤمن لها أياما أفضل وغدا أفضل وبلدا يمكن العيش فيه بسعادة".

وتابعت: "الآن لا يمكن ان نقدم لك الا الموسيقى والرقص والضحكات والحفلات والحب. أصلي لله ان يحميكي دائما".