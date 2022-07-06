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فنون ومشاهير

بعد ظهورها بمايوه مُثير نادين الراسي تكشف سر تغيّر شكلها في الفترة الأخيرة.. هذا ما فعلته بوجهها (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2022 | 03:00
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انتشر فيديو للممثلة نادين الراسي تتحدث فيه بإحدى المقابلات الصحفية عن سر التغيير الذي طرأ بشكلها مؤخرا.

 

وقالت نادين ان الجميع يقول لها انها تبدو أصغر سنا، فكشفت انها لم تخضع لأي عملية تجميل بل خضعت لتقنية شد الوجه بواسطة الخيطان.

 

وقالت نادبن متوجهة للنساء: "خفّفوا حشي بوجكُن وروحوا إعملوا خيطان"، وأشارت إلى انها خسرت 10 كيلو من وزنها.

 

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A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)


 
 

وكانت نادين نشرت صورا عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها ببكيني مُثير داخل حوض السباحة، ولفت المتابعون رشاقة نادين وذلك بعد خسارتها الكثير من الوزن الذي اكتسبته في الفترة الماضية.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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