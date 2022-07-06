ممثل سوري يُثير ضجة.. طلب يد انجلينا جولي للزواج ووالدته توافق ولكن بشرط! (فيديو)

اثار الممثل السوري سليمان رزق ضجة واسعة مؤخرا وذلك بعد اعلانه عن طلبه يد النجمة العالمية انجلينا جولي للزواج وموافقة والدته الممثلة السورية اماني الوالي ولكن بشرط.

واكد رزق في مقابلة له مع قناة "كيوميديا"، ان الامر حقيقي وجاد، واضاف انه يحب أنجلينا جولي للغاية، ويريد الزواج منها، طالبًا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.

وعن اتهامه بمحاولة تصدر التريند، اكد رزق أنه يسعى إلى أن يتصدر طلبه "الترند" حتى يحصل على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ويصل طلبه إلى جولي.

وخلال اللقاء تم عرض مقطع فيديو لرزق مع والدته الممثلة السورية اماني الوالي ظهر فيه وهو يأخذ موافقتها على هذا الزواج، لترد عليه بالقبول ولكن بشرط واحد وهو ان تترك اولادها مع زوجها السابق النجم العالمي براد بيت.

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