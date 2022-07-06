بطل "حريم السلطان" ينقذ زوجته من الغيبوبة

Advertisement

بعد فترة من الغياب وتوقف المشاريع الفنية الخاصة به، يعود التركي خالد أرغنتش بطل "حريم السلطان" للدراما من خلال مسلسل جديد يجمعه بسونغول أودن للمرة الأولى عبر شاشة منصة ديزني بلس، التي احتفلت بافتتاحها قبل أسابيع في تركيا وسط حضور ضخم من نجوم الدراما التركية.قصة بائسةذكر أحد المواقع التركية الإلكترونية أن المسلسل الجديد الذي سيجمع خالد أرغنتش وسونغول أودن يحكي قصة بائسة لرجل يجسده خالد، يجد زوجته المريضة وهي سونغول تدخل في غيبوبة فجأة، ما يدفعه إلى إيجاد طريقة للتواصل معها فيخترع جهازاً يساعده على ذلك أثناء الغيبوبة. فهل سينجح؟خمس سنواتوقد ذكرت التقارير التركية أن الأسماء التي اتفقت معها منصة ديزني بلس لا يمكنها أن تظهر على الشاشات التلفزيونية التركية إلا في قناة فوكس لمدة تتراوح ما بين عام إلى خمسة أعوام؛ ما يعني أن كلاً من خالد أرغنتش وسونغول أودن لن يكونا موجودين على شاشات تركيا الرسمية خلال هذه الفترة.