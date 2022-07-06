Advertisement

فنون ومشاهير

بطل "حريم السلطان" ينقذ زوجته من الغيبوبة

Lebanon 24
06-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-968854-637927077402311380.jpg
Doc-P-968854-637927077402311380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد فترة من الغياب وتوقف المشاريع الفنية الخاصة به، يعود التركي خالد أرغنتش بطل "حريم السلطان" للدراما من خلال مسلسل جديد يجمعه بسونغول أودن للمرة الأولى عبر شاشة منصة ديزني بلس، التي احتفلت بافتتاحها قبل أسابيع في تركيا وسط حضور ضخم من نجوم الدراما التركية.
Advertisement

قصة بائسة 
ذكر أحد المواقع التركية الإلكترونية أن المسلسل الجديد الذي سيجمع خالد أرغنتش وسونغول أودن يحكي قصة بائسة لرجل يجسده خالد، يجد زوجته المريضة وهي سونغول تدخل في غيبوبة فجأة، ما يدفعه إلى إيجاد طريقة للتواصل معها فيخترع جهازاً يساعده على ذلك أثناء الغيبوبة. فهل سينجح؟

خمس سنوات
وقد ذكرت التقارير التركية أن الأسماء التي اتفقت معها منصة ديزني بلس لا يمكنها أن تظهر على الشاشات التلفزيونية التركية إلا في قناة فوكس لمدة تتراوح ما بين عام إلى خمسة أعوام؛ ما يعني أن كلاً من خالد أرغنتش وسونغول أودن لن يكونا موجودين على شاشات تركيا الرسمية خلال هذه الفترة.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-07-06
11:35 | 2022-07-06
11:00 | 2022-07-06
08:40 | 2022-07-06
08:00 | 2022-07-06
07:08 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website