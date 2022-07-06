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فنون ومشاهير

الموت يؤلم ممثلة مصرية.. "ماتت أمي الثانية"

Lebanon 24
06-07-2022 | 08:00
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ألم الموت الفنانة المصرية لقاء سويدان بوفاة خالتها، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى حبيبتي وأمي الثانية وخالتي الغالية، زينب مبروك".
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يُذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان العرض المسرحي "سيد درويش" الذي قدّمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، في إطار احتفالات وزارة الثقافة برواد عشرينيات القرن الماضي، وهو يتحدث عن المحطات المهمة في حياة سيد درويش. ولقاء هي ايضاً طليقة الفنان المصري حسين فهمي.
 
 
المصدر: لها
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