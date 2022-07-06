ماريتا الحلاني ترقص وتغني وقدمها مكسورة... والجمهور: "شكلك حابي تكسري التانية" (فيديو)

نشرت المغنية والممثلة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، فيديو لها عبر حسابها على "انستغرام" وهي تغني وترقص بقدم مكسورة على أنغام أغنية ميريام فارس "هذا الحلو".

وعلقت الحلاني على الفيديو بالقول: "ما فيي اسمع هالأغنية وما أرقص".

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وتمنى الجمهور لماريتا الشفاء العاجل فيما علق آخرون بالقول: "شكلك حابي تكسري التانية".