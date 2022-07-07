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فنون ومشاهير

رامي عياش يعلّق على كلام راغب علامة حول قيادات لبنان!

Lebanon 24
07-07-2022 | 05:00
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صرح الفنان رامي عياش عبر مقابلة تليفزيونية أجراها مع ET بالعربي أنه لا يدعم ما قاله الفنان راغب علامة من اعتزازه بالانتماء لدولة الامارات العربية المتحدة، وأن رئيس دولته هو الشيخ محمد بن زايد، وأن قيادات بلده بلبنان لا تمثله.
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وقال رامي عياش أنه دعم راغب علامة كإنسان وفنان، وأنه لا يدعم ما قاله من التخلي عن قيادات بلده والاعتزاز بقيادات دولة أخرى.

وبرر رامي عياش موقفه بأنه يغار على راغب علامة، فهو فنان لبناني كبير يحبه ويفخر به البنانيون، وربما أرادوه أن يكون لبنانيا فقط.

وكان رامي قد نشر تغريدة على تويتر يستنكر فيها الوضع في لبنان، ويرجح أن يكون راغب قد خانه التعبير وهو يحاول أن يعبر عن استيائه أيضا، ويؤكد أن راغب يمتلك من الحب لوطنه ما لا يمكن اخفاؤه أو انكاره.
(في الفن)

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