خلاف بين شاكيرا وزوجة ميسي... من وراء ذلك؟

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أكد تقرير إسباني أن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، الصديقة السابقة وأم أولاد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، كانت على علاقة متوترة بزوجات لاعبي "البارسا"، وعلى رأسهن أنتونيلا روكروز، زوجة ليونيل ميسي، النجم السابق للفريق.وكشفت صحيفة marca الإسبانية أن علاقة شاكيرا مع زوجات لاعبي برشلونة كانت متوترة للغاية، وتحديداً أنتونيلا روكروز، زوجة ليونيل ميسي، أسطورة "البلوغرانا" السابق، والنجم الحالي لباريس سان جيرمان.وحسب الصحفية الإسبانية لورينا فاسكيز، فإن المغنية العالمية لم تكن على وفاق مع نظيراتها، بسبب طبيعتها "الديكتاتورية"، وفق وصفها.وأضافت أن أنتونيلا، زوجة ميسي، كانت أكثر السيدات نفوراً من شاكيرا، ما جعل لاعبي برشلونة يطلقون عليها لقب "لاباترونا" أي (الرئيس أو المديرة).وفيما يتعلق بالحالة النفسية لشاكيرا، قال مواطنها الفنان كارلوس فيفيس: "إنها تمر بوقت عصيب للغاية، يجب أن تكون حزينة، لقد مررت بذلك أيضاً".وأضاف الفنان الكولومبي: "لقد شعرت بالحزن بالتأكيد، إنه وقت صعب للغاية لكنها بصحة جيدة، بفضل وجود عائلتها الجميلة".من جانبه أكد إيباي يانوس، وهو مغنٍّ وصديق مقرب للغاية لبيكيه، أن مدافع برشلونة بحالة نفسية جيدة، وأنه يواصل العمل من أجل الاستعداد للموسم الجديد.وقال يانوس: "لقد تحدثت إلى الصحافة كثيراً خلال الأيام الماضية بخصوص بيكيه، أود تأكيد أنه يركز على استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهو يؤدي بشكل جيد وكل شيء على ما يرام".