بعد مرور أسبوع على وفاة الطفل "يوهان".. كلمات مؤثرة من جده الممثل القدير (صورة)

بعد مرور أسبوع على وفاة الطفل "يوهان" ابن الإعلامية باتريسيا قسيس ومصمم الأزياء وسام شماس، غرّد جده الممثل القدير جان قسيس على حسابه على "تويتر" قائلاً:

"إلى إبنتي پاتريسيا وزوجها وسام الحبيبَين أحمل معكما عمق الجرح ووجعه، ولكنّني أشهد أنّكما كنتما في معاناتكما القدوة والمثال، وعلّمتماني كما علّمتما الكثيرين كيف يكون الصبر والإيمان والرجاء. حملتما صليبكما بشجاعة الأبرار وردّدتما دائمًا "لتكن مشيئتك يا ربّ. بارككما الله وحرسكما ملاكنا".

وتوفي يوهان بعد ايام على دخوله في غيبوبة اثر تعرضه لحادثة سقوط في أحد المسابح في منطقة جبيل.