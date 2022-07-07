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فنون ومشاهير

ابنة شقيق عادل إمام تحتفل بخطوبتها.. وجمالها حديث المواقع تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
07-07-2022 | 03:47
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أشعل الفنان المصري تامر حسني حفل خطوبة "فرح" ابنة المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، في حفل عائلي جمع الأهل والأصدقاء المقربين.

 

ونشر تامر حسني على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من حفل الخطوبة هنأ من خلالها العروسين، قائلاً: "ألف مبروك محمود وفرح عصام إمام الخطوبة، كبرتي يا فروحة مليون مبروك، لازم تشوفي فرحة بباكي ومامتك بيكي وبخطيبك العسل كانت عاملة إزاي، ربنا يخليكوا لبعض".

 

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وفرح عصام إمام لديها شقيقة أكبر تدعى نور تعمل في مجال تصميم الأزياء والملابس الجاهزة.

 
 

من ناحية أخرى، أعلن عصام إمام عودة شقيقه الزعيم عادل إمام، للسينما مجدداً من خلال فيلم "الواد وأبوه" بمشاركة ابنه محمد إمام، والعمل سيكون من إخراج رامي إمام.

(لها)

 

 

المصدر: لها
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