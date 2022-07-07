أم لخمسة اولاد وعمرها 47 عاماً.. الفنانة الشهيرة تحتفل بتخرج ابنتها "مريم" (صور)

شهد هذا العام احتفال عدد كبير من الفنانات بتخرّج أبنائهن وبناتهن في المدارس والجامعات، حيث كان آخرهن الفنانة غادة عادل، التي احتفلت بتخرج ابنتها مريم في المدرسة.



ونشرت غادة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، مجموعة صور بدت فيها مع ابنتها مريم أثناء تخرّجها، وهما ترتديان الملابس البيضاء.

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