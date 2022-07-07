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فنون ومشاهير

أم لخمسة اولاد وعمرها 47 عاماً.. الفنانة الشهيرة تحتفل بتخرج ابنتها "مريم" (صور)

Lebanon 24
07-07-2022 | 08:00
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شهد هذا العام احتفال عدد كبير من الفنانات بتخرّج أبنائهن وبناتهن في المدارس والجامعات، حيث كان آخرهن الفنانة غادة عادل، التي احتفلت بتخرج ابنتها مريم في المدرسة.

ونشرت غادة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، مجموعة صور بدت فيها مع ابنتها مريم أثناء تخرّجها، وهما ترتديان الملابس البيضاء.
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يُذكر أن غادة عادل أم لخمسة أولاد، أربعة صبيان وابنة وحيدة من زوجها السابق مجدي الهواري، وتبلغ من العمر 47 عاماً.
 
 
المصدر: لها
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