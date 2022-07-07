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فنون ومشاهير

أزمة شيرين وطليقها الى الواجهة.. هذا ما كشفه والد حسام حبيب

Lebanon 24
07-07-2022 | 14:00
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قدم المهندس حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، اعتذاره من جديد إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، على خلفية ما نسب إليه من تسجيلات صوتية تحمل إساءات لها.
وفي تصريحات صحافية، قدم والد حسام حبيب اعتذاراً لشيرين عبدالوهاب عن انتقاده لها في التسجيل الصوتي المسرب له، والذي أثار جدلاً واسعاً العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك التسريب تسبب في أزمة كبيرة لنجله وشيرين قبل الانفصال.
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وقال والد حسام حبيب: "أعتذر لشيرين عبدالوهاب، ولكل جمهورها العظيم، عن أي ألم شعرت به سواء عن قصد أو غير قصد، وبقول لها دي ضريبة الشهرة بس تأكدي أن احترامي وحبي لك لا يقل عن حب واحترام ملايين المحبين في العالم كله".
وتابع، قائلاً: "تفرغي لفنك وعملك وأسعدي الملايين ولا تلتفتي للحاقدين والباحثين عن الترند الحرام وفقط.. رعاك الله وحفظ صحتك وبناتك".


من ناحية أخرى، أعلن والد المطرب حسام حبيب عن مقاضاة موقع صحافي شهير، وطالب بتعويض بمقدار عشرة ملايين جنيه، على خلفية أزمة تسريب تسجيله الصوتي من خلال هذا الموقع.
المصدر: زهرة
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