كاظم الساهر يغني في مصر لأول مرة منذ 13 عاماً

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تفاعل جمهور المطرب العراقي، كاظم الساهر، مع إعلان إحدى المؤسسات المصرية عن حضوره إلى مصر لإحياء حفل جماهيري بمنطقة الساحل الشمالي في شهر اب المقبل.ويشكل الحفل الظهور الأول للساهر في مصر، منذ آخر حفل أحياه قبل 13 عاماً، وبالتحديد ضمن "ليالي التلفزيون" في صيف عام 2009 بالعاصمة المصرية القاهرة.ورحب الجمهور المصري بالساهر، متمنين ألا يكون حضوره مقتصراً على حفل واحد فقط، ومطالبين الشركة المنظمة بأن تتيح المجال لهم بحضور حفلات أخرى في القاهرة.