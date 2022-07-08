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فنون ومشاهير

نادين نجيم وقصي خولي معاً من جديد... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-07-2022 | 05:00
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سيعود الثنائي الأحب على قلب الجمهور، والمؤلف من الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي، مرة جديدة سويًا.

في التفاصيل، أشارت بعض المصادر الى أنّ النجمة نادين نسيب نجيم تعود الى الموسم الرمضاني المقبل مع النجم قصي خولي، في عمل مشوق يحمل قصة غريبة ولافتة.
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فقد تداول رواد ومتابعوا مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده ان النجمين سيعودان للإجتماع معا في مسلسل سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

والمسلسل سيكون من إنتاج شركة الصبّاح، وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

كتبت نادين معبرة عن فرحتها الكبرى: “سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي واخي وزميلي يلي بفتخر فيه وبعرف انه رح يكون مسلسل بروح جديدة وثنائية مميزة على الرغم انه مش جديدة بس رح تكون غريبة ومتجددة بفكرتها و بتوجّع للعضم. ان شاء الله بالتوفيق. ورح نعمل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشي حلو متل كل سنة”.

(العراب)
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