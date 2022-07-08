ليس أردنياً... من هو صهر الملك عبدالله الثاني؟

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منذ اللحظة الأولى التي أُعلن فيها عن خطوبة الأميرة إيمان، كريمة ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، ومحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالبحث عن أية معلومة عن صهر الملك، الجديد، الذي كشف الديوان الملكي فقط عن اسمه، وهو جميل ألكساندر ترميوتس.

جميل ألكساندر ترميوتس، هو شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكس العام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وفقا لقناة المملكة بالأردن.



ويعمل جميل ألكساندر ترميوتس في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لتقرير قناة المملكة.



وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد قالت في تقرير: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

(سي ان ان)