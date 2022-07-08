"جوليا" نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركي تتزوج.. تعرفوا إلى عريسها (صور)

كشفت وسائل إعلام تركية أمس الخميس أن الممثلة هلال ألتنبيليك وحبيبها متين هارا قررا الزواج بعد عام من الحب .

وقالت إن النجمة الجميلة هلال ألتنبيليك ومتين هارا سيجعلان علاقتهما رسمية قريبًا وسيجلسان على طاولة الزفاف قريبًا .

وأضافت وسائل الاعلام أن هلال وحبيبها عاشا علاقتهما بعيدًا من الأنظار، ويقضيان الآن إجازة بمفردهما .

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وتابعت أن الثنائي أعطوا إشارة بالزواج من العام الماضي حين سألهم أحد الصحفيين هل تفكران في الزواج؟ هل التقت العائلات؟ قالوا "نعم، لقد فعلنا ذلك، لا تقلقوا".

يٌشار إلى ان هلال عُرفت في العالم العربي من خلال دورها "جوليا" في مسلسل "مرارة الحب".