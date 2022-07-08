Advertisement

فنون ومشاهير

"جوليا" نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركي تتزوج.. تعرفوا إلى عريسها (صور)

Lebanon 24
08-07-2022 | 00:12
A-
A+
Doc-P-969429-637928612882967515.png
Doc-P-969429-637928612882967515.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت وسائل إعلام تركية أمس الخميس أن الممثلة هلال ألتنبيليك وحبيبها متين هارا قررا الزواج بعد عام من الحب  .

 

وقالت إن النجمة الجميلة هلال ألتنبيليك ومتين هارا سيجعلان علاقتهما رسمية قريبًا وسيجلسان على طاولة الزفاف قريبًا .

 

وأضافت وسائل الاعلام أن هلال وحبيبها عاشا علاقتهما بعيدًا من الأنظار، ويقضيان الآن إجازة بمفردهما .

Advertisement

 
 
 
 

وتابعت أن الثنائي أعطوا إشارة بالزواج من العام الماضي حين سألهم أحد الصحفيين هل تفكران في الزواج؟ هل التقت العائلات؟ قالوا "نعم، لقد فعلنا ذلك، لا تقلقوا".

 
 

يٌشار إلى ان هلال عُرفت في العالم العربي من خلال دورها "جوليا" في مسلسل "مرارة الحب".

 

 

 

 

المصدر: تركيا الآن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-07-08
05:49 | 2022-07-08
05:00 | 2022-07-08
04:36 | 2022-07-08
04:00 | 2022-07-08
03:10 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website