افتتاح مهرجانات بعلبك مساء اليوم.. سمية بعلبكي تضيء سماء المدينة طرباً

تفتتح مساء اليوم الفنانة سمية بعلبكي ترافقها أوركسترا وجوقة "جامعة سيدة اللويزة" بقيادة شقيقها المايسترو لبنان بعلبكي، مهرجانات بعلبك الدولية، في حفل طربي اشتاق له اللبنانيون في زمن الأزمات.

البعلبكي نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للتمارين الأخيرة التي أجرتها أمس على مسرح المهرجانات.

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