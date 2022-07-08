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فنون ومشاهير

افتتاح مهرجانات بعلبك مساء اليوم.. سمية بعلبكي تضيء سماء المدينة طرباً

Lebanon 24
08-07-2022 | 00:30
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تفتتح مساء اليوم الفنانة سمية بعلبكي ترافقها أوركسترا وجوقة "جامعة سيدة اللويزة" بقيادة شقيقها المايسترو لبنان بعلبكي، مهرجانات بعلبك الدولية، في حفل طربي اشتاق له اللبنانيون في زمن الأزمات.
البعلبكي نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للتمارين الأخيرة التي أجرتها أمس على مسرح المهرجانات.
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May be an image of 2 people, monument and outdoors
 
May be an image of 2 people, people standing and people playing musical instruments
May be an image of 7 people and people standing
.
 
 
May be an image of 4 people and people standing
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