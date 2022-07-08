بعد الهجوم والانتقادات راغب علامة مستاء.. وهذا ما ينتظر ابنه لؤي‎‎!

الهجوم على الفنان راغب علامة لم يهدأ بعد تصريحاته الأخيرة التي رآها البعض أنها تحد من وطنيته تجاه موطنه الأول لبنان، ولو أن علامة وقع في سبق كلام وتسرع في الانفعال بعدما شاهد ما حل ببلده من كوارث على الصعيد الاجتماعي والمالي.

وعلمت "نواعم" أن علامة مستاء أيضاً للهجوم الذي يتعرض له ابنه الأصغر لؤي، بعدما نشر صوراً يرتدي فيها تصاميم لماركات عالمية.

في وقت تؤكد معلومات أن وجهة لؤي المقبلة ستكون إقامته في أوروبا، والتعمق أكثر في دور الأزياء العالمية، إن في المجال الصناعي أو من خلال دخوله عالم عرض الازياء لماركات عالمية شهيرة كما حصل قبل أسابيع قليلة، رغم أن هذه الأزياء تُعرض في كل المواسم وتحفل بها مواقع ومنصات الأزياء العالمية، ولا تطالها الانتقادات كما حصل مع لؤي علامة.

وعلمت "نواعم" أيضاً أن إحدى المجلات الكبرى التقطت صوراً خاصة بالأزياء الرجالية صوّرها لؤي وستصدر قريباً، وهو أمر سيقلب حياة الشاب إلى دخوله في مجال الأزياء، وهو ليس بعيداً عنه نظراً لصلته بوالدته التي تعمل في تصميم المجوهرات منذ زمن ولديها ماركة عالمية مسجلة باسمها، وعالما الأزياء والمجوهرات متقاربان جداً.

الفنان راغب علامة يقضي وقته بين دبي وبيروت هذه الأيام، ومن المتوقع أن يكون ضيفاً في مجموعة من المهرجانات الصيفية، فيما تقول معلومات أن جديداً غنائياً لعلامة سيصدر قريباً ويحمل طابعاً لبنانياً خفيفاً من حيث الموسيقى والكلمات.