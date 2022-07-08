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فنون ومشاهير

ستيفاني صليبا حديث المواقع بفستانها المُثير وعقدها الماسي.. والجمهور يسأل: " ليه محترقة هيك؟" (فيديو وصور)

Lebanon 24
08-07-2022 | 03:10
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام" خلال مشاركتها في حفل زفاف الممثل السوري أنس طيارة ومنسقة الأزياء اللبنانية كارول بو خالد.

 

ولفتت ستيفاني الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا مكشوف الصدر وبفتحة عند الجانب باللون الفوشيا. واعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون".

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)

 

 
 

ولفت المتابعون عقد الألماس المميز الذي كان يزين عنقها، كما ظهرت "محروقة" نتيجة تعرضها للشمس.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعلق أحد المتابعين قائلا: "ليه محترقة هيك؟".  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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