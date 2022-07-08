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فنون ومشاهير

محمد هنيدي في صورة كوميدية لنجله... كيف علّق؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 11:00
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نشر الممثل محمد هنيدي عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" صورة كوميدية له وهو في سن الطفولة وبجوارها صورة أخرى لنجله أحمد في نفس السن وعلق عليها بأسلوبه الكوميدي قائلاً: "أنا واحمد ابني فينا كرش من بعض".
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(لها)
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محمد هنيدي

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