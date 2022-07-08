محمد هنيدي في صورة كوميدية لنجله... كيف علّق؟

نشر الممثل محمد هنيدي عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" صورة كوميدية له وهو في سن الطفولة وبجوارها صورة أخرى لنجله أحمد في نفس السن وعلق عليها بأسلوبه الكوميدي قائلاً: "أنا واحمد ابني فينا كرش من بعض".

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