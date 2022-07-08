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فنون ومشاهير

وفاة نجم "The Godfather" عن 82 عاماً (صورة)

Lebanon 24
08-07-2022 | 14:00
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توفي الممثل الأميركي جيمس كان عن عمر ناهز 82 عاماً وفق ما أعلنت عائلته في بيان جاء فيه: "الأسرة تقدر الحب الغامر والتعازي القلبية وتطالبكم بالاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذ الوقت العصيب".

واشتهر الراحل بدور "سوني كورليوني" أحد أبناء زعيم عصابة المافيا في فيلم "العرّاب" The Godfather الشهير.
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ولد كان عام 1940 في حي برونكس وأمضى شبابه في حي كوينز بمدينة نيويورك الأميركية، والتحق بجامعة ميشيكان عن سن السادسة عشرة لدراسة الاقتصاد والانضمام لفريقها في كرة القدم، ثم اتجه بعد ذلك للتخصص في العلوم القانونية في جامعة "هوفسترا" للحقوق، ولكن خلال عطلة دراسية لم تتعدى أسبوعا واحدا، اجتاز بنجاح مباراة للالتحاق بمدرسة المسرح "نايبرهود" تحت إشراف سانفورد ميسنر، كما حصل على منحة للدراسة مع وين هاندمان، ثم اختير لأربعة أدوار سيقوم بتقديمها على خشبة المسرح. وهكذا كان أول ظهور لجيمس كان سنة 1961 في "لاروند" لأرتير شنيتزلر، ثم قدم بعد ذلك عددا من الأعمال التلفزيونية كما في سلسلات "النزهاء"، "الشك"، "الطريق 66" و"مدينة عارية".

وحظي جيمس كان بأول أدواره السينمائية سنة 1965 في فيلم "الخط الأحمر 7000" لهوارد هاوكس، وبعد ذلك بعام واحد عرض عليه نفس المخرج دورا جديدا في فيلمه "إلدورادو" إلى جانب جون واين وروبر ميتشوم، وفي سنة 1968، منحه روبرت ألتمان دور البطولة في "العد التنازلي" قبل أن يسجل حضورا بارزا في السنة التالية في "أناس المطر " لفرانسيس فورد كوبولا.

وفي سنة 1971 ترشح جيمس كان لنيل جائزة إيمى عمل عن دوره في "العراب".
 
 
 
(لها)

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