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فنون ومشاهير

بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا

Lebanon 24
08-07-2022 | 09:55
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طمأن الممثل وسام صليبا جمهوره ومحبيه عن حالته الصحيّة بعد تشخيصه بمرض التصلب اللويحي.

وأكد في لقاء مع "إي تي بالعربي"، انه عَلِمَ بأنه مُصاب بمرض التصلب اللويحي منذ مدة قصيرة وهذا المرض يعيش مع الشخص لكن بنفس الوقت يحتاج علاجًا والطب في هذا الوقت اصبح متطورًا.
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وكشف وسام أنه يخضع حاليًا للعلاج من هذا المرض، مشددًا أن الشخص المصاب بمرض التصلب اللويحي لا يستطيع الشفاء منه بل يحاول الحدّ من تطور الحالة المرضيّة بالعلاج الدائم.

وعن أعراض المرض قال: "له علاقة بالشلل والتنميل وتتراجع الصحة شيئًا فشيئًا، إلا ان العلاجات تطورت في وقتنا الحالي، فمنذ أربعين عامًا لم يكن هناك من علاج لهذا المرض فكنا نرى حالات عديدة منه".
 
(إي تي بالعربي - بصراحة)
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