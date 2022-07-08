مرة أخرى.. كيم كارداشيان: مستعدة على أكل "البراز"!

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جددت النجمة الأميركية كيم كارداشيان، تأكيدها بأنها لن تمانع أكل البراز كل يوم إذا كان ذلك سيجعلها تحافظ على شبابها، وأنها ستفعل أي شيء لتبقى شابة.وفي حديث لمجلة allure، قالت نجمة تلفزيون الواقع (41 عاما)، إنها قد تفعل أي شيء للحفاظ على مظهرها، مشددة على أنها تهتم جدا بالمظهر الجيد.وعن كشفها لصحيفة "نيويورك تايمز" أكدت أنها مستعدة لأكل البراز، قالت كارداشيان: "كنت أمزح نوعا ما، ولكن الآن بعد أن فكرت في الأمر، ربما كنت سآكل البراز إذا قال لي أحدهم أن أكل هذا الوعاء من البراز كل يوم، سيجعلني أبدو أصغر سنا".