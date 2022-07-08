مذيعة شهيرة تعلن عودتها للإعلام بعد عام من الإعتزال

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عدَلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن قرار اعتزالها العمل الإعلامي، بعد مرور ما يقارب العام على إعلان اعتزالها نهائيا.وتوجهت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع "فيسبوك" لتعلن الخبر رسميا في منشور لها شاركته مع متابعيها، اليوم الجمعة، وكتبت: "بعد تفكير عميق وبعد مرور سنة كاملة من قرار الاعتزال أعلن عودتي للإعلام بإذن الله. وما توفيقي إلا بالله".وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعاتهم لعودتها من جديد منتظرين جديدها.