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فنون ومشاهير

سيارة لاحقتها... إبنة هيفا وهبي تتعرض للضرب: "ما بكون إسمي زينب إذا ما تعاقبتوا" (صورة)

Lebanon 24
08-07-2022 | 13:18
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نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفا وهبي، منشورا عبر خاصة الستوري عبر حسابها على انستغرام عرضت في خلاله ما جرى معها في الكويت. 
وجاء في المنشور: "اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري. سيارة لحقتني وصورتني واصر يضل يصور وانا عندي رقم اللوحة قدرت اني آخد رقم لوحة السيارة. 
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وقبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني على اسفل ضهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمدالله بلطف ربنا ما صرلي شي وكمان قدرت صورت اللوحة. 
وما بيكون اسمي زينب اذا ما تعاقبتوا بالقانون ولو بدها تصير قضية رأي عام! واللي بعتكن رح اعرفوا! اللهم اني بلغت اللهم فاشهد!
وما تنسوا نحنا بالكويت دولة الأمن والامان اللي تاخذ لي حقي!"
 
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