بسبب "للموت".. ولعت بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن؟! (فيديو)

فجرت الممثلة سيرين عبد النور بعض المفاجآت عن الوسط الفني، وذلك بعد غيابها عن الشاشة الصغيرة لفترة طويلة.

وقالت سيرين في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن سبب غيابها يعود لعدم توافر نصوص وإنتاج تناسب طموحاتها، وفي حال توافرت فإنها تمنح لفنانة أخرى، وأضافت أنها مغيبة بسبب المنتجين.

ولفتت إلى أن هناك منتجين هما جمال سنان وصادق الصباح يستمران بتبني نجمات معينات لأعمالهما، قائلة: "صار في ممثلين أكثر ما في منتجين في اثنين منتجين وكل منتج عنده فنانته المفضلة اللي هو متبنيها وبيدعمها بالأساس".

وردت سيرين على تصريحات المنتج جمال سنان، الذي أشار في أحد اللقاءات إلى أنه لا يوجد نص مناسب لها، مُجيبة: "بدي أقول للاستاذ سنان هو بيوجد النص المناسب إذا بده".

وبالحديث عن مسلسل "للموت"، الذي أدَّت فيه الممثلة ماغي بو غصن دور "سحر"، كشفت سيرين إلى أن الدور عرض عليها في الأساس، لافتة إلى أن الشخصية كانت تسمى "لما"، لكنها هي من أطلقت عليها اسم "سحر"، مؤكدة أن المنتج زياد شويري هو من عرضه عليها في بادئ الأمر، لكن بسبب تعرضه لمشاكل مادية، عرضته على المنتج جمال سنان، الذي بدوره منحه لفنانات أخريات.

وردت سيرين على تصريحات ماغي الأخيرة، التي نفت فيها أن المسلسل كان لفنانة أخرى لدى وصوله إلى شركة "إيغل فيلمز"، موضحة أن هناك شهودا تواجدوا لحظة عرضها العمل على جمال سنان من بينهم: جويل بيطار، وفيليب أسمر، ونادين جابر.

وتابعت أنه كان من المقرر تصوير مسلسل "صلة الموت" لموسم رمضان، ثم تصوير مسلسل "الجوزاء" الذي تحول اسمه إلى "للموت" من بطولتها وبطولة دانييلا رحمة ، لكنها تفاجأت أنه صور لرمضان وببطولة ماغي ودانييلا.

وفي أول تعلق لماغي بو غصن على كلام سيرين، نشرت بو غصن صورة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام مع التعليق التالي: "شخصية سحر لا تليق الا بماغي بو غص"، ما اعتبره البعض ردا غير مباشر منها على سيرين.