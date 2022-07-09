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فنون ومشاهير

رغم صغر سنّه... نجم "الغزالة رايقة" يشتري أول سيارة له (صورة)

Lebanon 24
09-07-2022 | 11:00
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كشف الطفل محمد أسامة، صاحب الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة"، في فيلم "من أجل زيكو"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن شرائه أول سيارة جديدة له.

ونشر محمد أسامة صورتين له مع سيارته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق كاتباً: "اللهم بارك"، وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة، وحصلت على إعجاب الكثيرين.
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(زهرة الخليج)
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