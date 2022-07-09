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فنون ومشاهير

بطريقة رومنسية.. عارضة الأزياء الشهيرة وزوجها مقدم البرامج اللبناني يحتفلان بعيد زواجهما (صور وفيديو)

Lebanon 24
09-07-2022 | 03:07
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نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورا جمعتها بزوجها المذيع ومقدم البرامح اللبناني وسام بريدي عبر حسابها الخاص على انستغرام وذلك بمناسبة عيد زواجهما الـخامس.

 

وظهرت ريم ووسام بلقطات رومنسية، وعلقت ريم على الصور بالقول: "5 سنوات من الحب والشغف. عيد زواج سعيد لنا".

 

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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)


 
 

يُذكر ان الثنائي تزوج عام 2017 ورزقا بابنتين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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