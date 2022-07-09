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فنون ومشاهير

بعد تعرّض ابنها لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة بإطلالة أنيقة بالأحمر (صور)

Lebanon 24
09-07-2022 | 15:00
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نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

ولفتت جيهان الأنظار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا أحمر اللون.

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A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)


 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوا جيهان بعيد الأضحى .

 

ومن بين المعلقين ابنها لؤي علامة الذي كتب على الصور قائلا : "أحبك".

 

وكان لؤي تعرض لموجة من الانتقادات بعد ظهوره في عرض أزياء عالمية وصفت بـ "الغريبة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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