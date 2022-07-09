بعد تعرّض ابنها لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة بإطلالة أنيقة بالأحمر (صور)

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ولفتت جيهان الأنظار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا أحمر اللون.

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوا جيهان بعيد الأضحى .

ومن بين المعلقين ابنها لؤي علامة الذي كتب على الصور قائلا : "أحبك".

وكان لؤي تعرض لموجة من الانتقادات بعد ظهوره في عرض أزياء عالمية وصفت بـ "الغريبة".