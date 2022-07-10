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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة شهيرة بالمايوه على البحر برفقة شاب وسيم... نشرت صورة جريئة أظهرت فيها "البرونزاج"

Lebanon 24
10-07-2022 | 03:00
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أمضت الممثلة سينتيا خليفة نهارها على البحر بالمايوه. ونشرت صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر "انستغرام"، وهي برفقة شاب وسيم.
 
وبعد وقت قصيرٍ، نشرت صورة أخرى أظهرت من خلالها "البرونزاج" على جسمها. وقالت إنّها حاضرة لحضور إفتتاح أحد الملاهي الليلية.
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