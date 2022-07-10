بسمة بوسي تدعم زوجها تامر حسني بعد نجاح فيلمه "بحبك"

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دعمت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجها الفنان تامر حسني، بعد نجاح فيلمه الجديد "بحبك" مؤكدة أنها بكت بشدة مع نهاية مشاهدتها لعرض الفيلم، بسبب بعض المشاهد التي جمعت تامر حسني بالفنانة هنا الزاهد بطلة الفيلم.وأوضحت بسمة في تصريحات صحافية أنها طلبت من زوجها تامر حسني عدم حرق قصة الفيلم لها قبل مشاهدته حتى تشاهده لأول مرة وهي "مشدودة" له، مشيرة إلى أنها بكت بشدة مع نهاية عرض الفيلم.وكان تامر حسني قد احتفل بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات الكبرى في مصر حيث ينافس به على شباك التذاكر بموسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم بجانب تامر عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا والشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.وتدور أحداثه في إطار يمزج بين الكوميديا والرومانسية، حول علي، وهو شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين "حبيبة" هنا الزاهد و"ياسمين" هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.