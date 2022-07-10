عمرو دياب وصيف المفاجآت

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يوم تلو الآخر يكشف الهضبة عمرو دياب عن مفاجآت جديدة لجمهوره؛ فقبل أيام أعلن عن أغنيته الجديدة "اللوك الجديد"، وبعدها بأيام أعلن عن أغنية أخرى بعنوان "من 6 لـ 9" وأخيراً، أعلن عن أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، فهل هناك الكثير من المفاجآت لجمهور الهضبة خلال موسم صيف 2022؟هاشتاغ الهضبةطرح النجم الكبير عمرو دياب البوستر الدعائي لأغنية جديدة بعنوان "من 6 لـ 9" سيطرحها قريباً عبر تطبيق أنغامي .وكان عمرو دياب قد طرح برومو لعدد من أغنياته الجديدة الذي ضم أسماء ثلاث أغان هي "ناس حلوة" و"وزير السعادة"، بالإضافة إلى أغنية "ب و ح و ب و ك" التي أثار اسمها جدلاً كبيراً بين جمهوره.وتصدّر هاشتاغ عمرو دياب "وزير السعادة" تريند موقع تويتر بعد ساعة واحدة من طرح البرومو الجديد لثلاث أغنيات سيطرحها خلال الفترة القادمة عبر تطبيق أنغامي.ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدّر ترند موقع تويتر أخيراً بأغنيته "اللوك الجديد" .مشاريع أخرىومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري، كما يستعد لافتتاح المطعم الخاص به في الساحل الشمالي تزامناً مع حفله هناك لتكون مفاجأة أخرى لجمهور الهضبة في موسم الصيف الحالي.