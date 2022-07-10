مذيعة أخبار الـLBCI دخلت القفص الذهبي (صور)

إحتفلت مذيعة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال رنيم بو خزام، اليوم الأحد، بزفافها على الشاب ربيع بو علوان، وهو شقيق الإعلامية منى أبو حمزة.



وشاركت العروس من خلال خاصية الـ stories عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستاغرام، صوراً وفيديوهات من يوم زفافها، أظهرت إطلالتها الناعمة بالفستان الأبيض، وأجواء الحفل الذي أقيم في منطقة الشوف بحضور أهل العروسين وأقاربهما وأصدقائهما.

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