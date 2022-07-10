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فنون ومشاهير
لماذا تغيب نجوى كرم بين الحين والآخر؟
Lebanon 24
10-07-2022
|
23:10
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قالت الفنانة نجوى كرم: "لا أخاف من التجديد؛ على العكس، أخاف من التكرار. بدأتُ التجديد بين العامين 2000 و2001 ومنذ (عاشقة أسمراني)، (اتهموني بغرامه)، و(أوعا تكون زعلت)... اتخذتُ قرار التغيير بعد انطلاقتي بمرحلة قصيرة. التجديد يريحني. يُشعرني أنني أواكب الأجيال».
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ورفضت رابطاً يعني بالضرورة أن أي تجديد هو فن هابط، فتجيب: «التغيير والتجديد لا يعنيان أن الأغنية دون المستوى. بل هما الخروج على النمط المألوف الذي يعتاد الناس سماعه من الفنان. بالنسبة إلي، لا أتنازل عن مستوى الكلمة واللحن وطريقة الأداء التي عليها أن تكون متجددة وفق نوعية الإيقاع».
بالعودة إلى معنى الفن وغايته، رأت نجوى كرم «رسالة، والرسالة تتجلى على حقيقتها في المحن أو الانتصارات أو الأحداث. على الفنان تسخير موهبته وصوته لهذه المهمة. عندها، إما أن نملأ الكون فرحاً وهيصات، وإما نولد من النكسة أملاً ونهضة مُشرفة».
لذا تفضلين الغياب؟ مكانكِ يناديكِ دائماً. أجابت: أغيب حين لا يكون لدي ما أقدمه. لا أحبذ في هذه الحالة الظهور على وسائل التواصل بغاية الوجود. أحياناً، يكون الغياب أشد سطوعاً من الحضور. فحين نغيب لهدف، ذلك يشبه تماماً أن نقدم شيئاً لهدف. أفضل الوَقْع القوي على الناس. لا يعنيني الوجود ولا أخشى الانقراض».
قبل الختام، كلمتان: واحدة للبنان الذي تحمله بصوتها أمانة، والثانية للسعودية المُعجبة بقيادتها المستقبل. تختصر وطنها بثلاث كلمات: «لبنان طائر الفينيق». وتعلم أن الجميع قد اعتادوا على هذه التسمية، «لكن علينا التركيز على جوهرها ومعانيها». والمملكة؟ «هي البلد الذي يسير بثقة مع التطور. أهنئ الشعب السعودي من القلب. فهو يدرك فن التكيف مع المستقبل بأسلوب مُبتكر. حكامها يقودون شعبهم وأرضهم نحو الأفضل».
(السرق الأوسط)
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