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فنون ومشاهير

موظفة في شركته ورافقته إلى دولة عربية.. تفاصيل تُكشف للمرة الأولى عن صديقة بيكيه

Lebanon 24
11-07-2022 | 05:00
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كشف تقرير إسباني المزيد من التفاصيل حول الفتاة الشابة، التي دخلت في علاقة مع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بعد انفصاله عن أم أولاده المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وأوضحت صحيفة marca الإسبانية، أن ما وصفته بـ"الصديقة الخاصة" لبيكيه شوهدت معه، وهي تعرف ولديه ميلان وساشا عن قرب.
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وخلال علاقتهما التي استمرت 12 عاماً، وبدأت بعد كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010، أنجب بيكيه من شاكيرا ابنيهما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

وقضى مدافع برشلونة مع ابنيه إجازة قصيرة في دبي خلال الأيام الماضية، حيث كانت تلك الفتاة الشقراء متواجدة معه، وتم رؤيتها وهي تتفاعل مع الأطفال وكانت ترتدي ملابس سوداء.

المثير في الأمر، أن الصحيفة أكدت أن هذه الفتاة هي إحدى الموظفات العاملات في شركة "كوزموس" التابعة لبيكيه، وتم تعريفها باسم "سي".

وادعت وسائل إعلام عديدة أن الفتاة المذكورة هي الذراع الأيمن لبيكيه والمسؤولة عن إدارة أعمال الشركة، إلا أن هذه الادعاءات تم نفيها، حيث ذكرت "ماركا" أنها موظفة جديدة انضمت إلى الشركة مؤخراً.

ويحاول بيكيه والفتاة (سي) الحفاظ على علاقتهما في إطار السرية التامة، حيث إنهما نادراً ما يتواصلان سوياً أثناء فترة العمل.

في هذه الأثناء، كشفت "ماركا" عن أن بيكيه وصل إلى مطار إلبرات في برشلونة قادماً من دبي، صباح يوم السبت الماضي 2 تموز 2022، في رحلة رافقته فيها تلك الفتاة الشقراء.

ونقلت عن أحد الموظفين في المطار الذي سرّب هذه المعلومات، أن بيكيه سافر على درجة الأعمال بطيران الإمارات برفقة صديقته الجديدة.
 
(عربي بوست)
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