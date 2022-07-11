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فنون ومشاهير
نادين نجيم تكشف تفاصيل عن عملها الجديد مع قصي خولي: قصة بتوجع... فكيف ردّ الأخير؟
Lebanon 24
11-07-2022
|
02:00
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أكدت النجمة نادين نجيم أن ثنائيتها مع النجم السوري قصي خولي من خلال المسلسل الذي سيجمعهما في رمضان 2023 ستكون ثنائية مميزة رغم أنها ليست جديدة وأنها ستكون متجددة بفكرتها وموجعة للعضم حسب تعبيرها.
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وقال نادين في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي و اخي وزميلي يلي بفتخر فيه و بعرف انه رح يكون مسلسل بروح جديدة و ثنائية مميزة على الرغم انه مش جديدة بس رح تكون غريبة ومتجددة بفكرتها و بتوجّع للعضم. ان شاء الله بالتوفيق. ورح نعمل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشي حلو متل كل سنة".
وكان من أوائل من تفاعل مع التغريدة النجم السوري قصي خولي الذي قال في رده: " ندوووووون بكبر فيك وبشراكتك يا حبيبتي.. وان شاء الله منقدر نقدم شي جديد ومختلف ومهم السنة برمضان... الله ولي التوفيق كل الحب".
وتفاعل الجمهور ومتابعو النجمين مع التغريدة وعبروا عن شوقهم لرؤية هذه الثنائية في رمضان 2023.
وكان قصي ونادين قد حققا نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "عشرين عشرين" وهو من تأليف بلال شحادات وندين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح وقبلها في مسلسل "خمسة ونص".
(سيدتي)
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