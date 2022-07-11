الخلاف يكبر بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن.. هذه آخر تطوراته

يبدو أن المشاكل بين النجمتين اللبنانيتين ماغي بو غصن وسيرين عبد النور، عادت من جديد على الساحة، وتحديدا بعد تصريحات سيرين لـ et بالعربي حول أن للموت كان لها، ف ألغت كل من ماغي وسيرين متابعة بعضهما البعض على موقع انستغرام.

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وقالت سيرين عبد النور بأن دور سحر الذي أدته ماغي بو غصن في "لعبة الموت" كان لها، وقالت "كان الدور اسمه لمى وأنا سميته سحر وعُرض عليّ من قبل زياد شويري وطبعاً متل ما انعرض قبل على نادين الراسي وورد الخال وبعدين ليش رجع انعرض عليّ عأساس أنا أعمله، وعرفت انه زياد عنده شوية مشاكل مادية فعرضته على أستاذ جمال ايغل فيلمز، وأدت القصص والموضوع كله انه يروح لممثلات تانيات".

ووثقت سيرين كلامها، لافتة إلى أن العمل عندما عرضته على جمال سنان كان بحضور أكثر من شخص وهم جويل بيطار وفيليب أسمر ونادين جابر.