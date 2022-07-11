مُنى أبو حمزة تخطف الأنظار في زفاف شقيقها من مذيعة الـ LBCI.. ووسامة أولادها حديث المواقع (صور)

احتفلت الإعلامية منى أبو حمزة بزفاف شقيقها ربيع بو علوان على مذيعة أخبار الـ lbci رنيم بو خزام أمس الأحد.

وظهرت منى بإطلالتين مختلفتين في حفل الزفاف، فارتدت في الإطلالة الأولى فستانا بسيطا متوسط الطول باللون البنفسجي. واختارت في إطلالتها الثانية فستانا طويلا أنيقا باللون الأسود . واعتمدت تسريحة الشعر المموجة.

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وكان لافتا أيضا أناقة ووسامة ابنيها أيمن وأياد وجمال ابنتها ياسمين التي يشبهها كثيرون بوالدتها.

من جهة أخرى، أحيا الفنان رامي عياش سهرة الزفاف وكانت زوجته داليدا حاضرة حيث تربطهما صداقة بالإعلامية منى أبو حمزة.