هيفا وهبي تشن هجوماً عنيفا: "بدي اتعامل معه بصرماية القانون".. من قصدت؟ (صور)

شنت الفنانة هيفا وهبي هجوما عنيفا على احد المتابعين بعدما اتهمته انه اساء اليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اطلاقها كليب أغنيتها الجديدة "تيجي" التي حققت نجاحا كبيرا خلال يومين وقارب عدد مشاهديها المليونين ونصف مشاهدة.

الا ان هيفا فاجات متابعيها برد على احد المغردين الذي يبدو انه اساء اليها بشدة لتكتب ردا شديد اللهجة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام حيث توعدت باللجوء الى القانون.

وكتبت هيفا: "ما حدا يدخلني بعقده الشخصية العصابية، اذا انتو متعودين انتو احرار بحياتي ما فتت بهالجو ولا بريده، بس يلي بدخلني بموضوع ما بخصني بدي اتعامل معه بصرماية القانون، يا عيب الشوم عليكم وع يلي قبلان هيك وضع مهين على نفسه و ما بريد اي فان الي يشارك بهالمهزلة واذا صار ما بدي يا".

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وألحقت هيفا الصورة بأخرى اظهرت فيها انها بدأت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للرد على المغرد الذي اساء اليها حيث يظهر انها ارسلت الى محاميها قائلة: "حرك دعوى ضد هالفأر قبل ما يمحي التويت:

وكتبت هيفا: "لدي الحرية بأن استخدم زر الاعجاب لأي تغريدة تتحدث عن اغنيتي، وليس لديك اي حق بأن بإهانتي و نشر الاشاعات حولي فقط لأنك تشعر بالغضب، سأقوم بمقاضاتك".

ويتردد ان المغرد الذي أساء لهيفا هو أحد "فانزات" فنانة زميلة لها أطلقت أيضا أغنية جديدة في عيد الأضحى.