Advertisement

فنون ومشاهير

راغب علامة يتوقف عن الغناء على المسرح.. ماذا حصل؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-970266-637931331069719307.jpg
Doc-P-970266-637931331069719307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفاجأ الفنان راغب علامة بموقف حصل معه على المسرح خلال احيائه حفلا غنائيا في أحد الفنادق في قبرص وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

 

وفي التفاصيل، اقتحمت فتاة من الجمهور المسرح واجبرت راغب على التوقف عن الغناء، وقدمت له هدية هي علم لبنان، فقام بتقبيلها.

 

وقال راغب: "هيدا علم لبنان يلي منحبو كتير ومنكره يلي دمرو" . وقام راغب والطفلة بتقبيل العلم اللبناني، ثم دعاها للرقص معه على أنغام أغنية "يا ريت فيي خبيها".

Advertisement

A post shared by One TV (@onetvlebanon)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:24 | 2022-07-11
06:20 | 2022-07-11
05:00 | 2022-07-11
04:30 | 2022-07-11
03:30 | 2022-07-11
03:00 | 2022-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website