راغب علامة يتوقف عن الغناء على المسرح.. ماذا حصل؟ (فيديو)

تفاجأ الفنان راغب علامة بموقف حصل معه على المسرح خلال احيائه حفلا غنائيا في أحد الفنادق في قبرص وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وفي التفاصيل، اقتحمت فتاة من الجمهور المسرح واجبرت راغب على التوقف عن الغناء، وقدمت له هدية هي علم لبنان، فقام بتقبيلها.

وقال راغب: "هيدا علم لبنان يلي منحبو كتير ومنكره يلي دمرو" . وقام راغب والطفلة بتقبيل العلم اللبناني، ثم دعاها للرقص معه على أنغام أغنية "يا ريت فيي خبيها".